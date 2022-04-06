Cübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! "Yakında çoluk çocuk gavur olacak!"

Cübbeli Ahmet Hoca, dini bilgileriyle Müslüman vatandaşlara bilgi aktarımı yapmaya devam ediyor. Dini sohbetlerin yanı sıra, soru cevap videoları da meşhur olan Cübbeli Hoca'ya yöneltilen sorular çözüme kavuşuyor. Son olarak LGBT yürüyüşlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, içlerinde İmam hatip öğrencilerinin de olduğunu söyleyerek, "Yakında çoluk çocuk gavur olacak" ifadelerini kullandı.

"HEPSİ ABDESTLİ NAMAZLI ÇOCUKLAR"

Cübbeli Ahmet Hoca, gençlerde görülen şuursuzluğa değinerek, "400 bin gencimiz ateistlik ve deislik tehlikesi altındaymış. Bunların ek serisi beni dinleyen, sizin gibi namazlı abdestli, kimisi hafız, hacı hoca takımının çocuklarıymış. Bu bizim için büyük tehlike ve kayıp. Zaten dinsizin oğlu dinsiz, ateistin oğlu ateist, donsuzun oğlu donsuz olmuş, onların bir kaybı yok." ifadelerine yer verdi.

Bunun hemen ardından Nişantaşı'nda düzenlenen LGBT yürüyüşüne bir çok gencin katıldığını ve içlerinde Müslüman olup imam hatip liselerinde okuyan bireylerin de olduğuna dikkat çekti. Cübbeli Ahmet Hoca, "Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı’nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki. Bu gidişle çoluk çocuk hep gavur olacak" ifadelerine yer verdi.