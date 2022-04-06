Chelsea - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Chelsea - Real Madrid maçı Exxen TV canlı yayın izle linki6 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 6 Nisan 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıCübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! "Yakında çoluk çocuk gavur olacak!"6 Nisan 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 06.04.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika: 6 Nisan 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuShow TV canlı yayın Oğlum 9. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Kara Tahta 2. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kuruluş Osman 89. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Sadakatsiz 55. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Annenin Sırrıdır Çocuk 1. bölüm full, tek parça izle | Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm izle Youtue
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! "Yakında çoluk çocuk gavur olacak!"

Cübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! "Yakında çoluk çocuk gavur olacak!"

Cübbeli Ahmet Hoca, LGBT yürüyüşüne giden öğrenciler için "Yakında çoluk çocuk gavur olacak" açıklamasında bulunarak feryat etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! "Yakında çoluk çocuk gavur olacak!"

Cübbeli Ahmet Hoca, dini bilgileriyle Müslüman vatandaşlara bilgi aktarımı yapmaya devam ediyor. Dini sohbetlerin yanı sıra, soru cevap videoları da meşhur olan Cübbeli Hoca'ya yöneltilen sorular çözüme kavuşuyor. Son olarak LGBT yürüyüşlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, içlerinde İmam hatip öğrencilerinin de olduğunu söyleyerek, "Yakında çoluk çocuk gavur olacak" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! Yakında çoluk çocuk gavur olacak!

"HEPSİ ABDESTLİ NAMAZLI ÇOCUKLAR"

Cübbeli Ahmet Hoca, gençlerde görülen şuursuzluğa değinerek, "400 bin gencimiz ateistlik ve deislik tehlikesi altındaymış. Bunların ek serisi beni dinleyen, sizin gibi namazlı abdestli, kimisi hafız, hacı hoca takımının çocuklarıymış. Bu bizim için büyük tehlike ve kayıp. Zaten dinsizin oğlu dinsiz, ateistin oğlu ateist, donsuzun oğlu donsuz olmuş, onların bir kaybı yok." ifadelerine yer verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! Yakında çoluk çocuk gavur olacak!

Bunun hemen ardından Nişantaşı'nda düzenlenen LGBT yürüyüşüne bir çok gencin katıldığını ve içlerinde Müslüman olup imam hatip liselerinde okuyan bireylerin de olduğuna dikkat çekti. Cübbeli Ahmet Hoca, "Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı’nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki. Bu gidişle çoluk çocuk hep gavur olacak" ifadelerine yer verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, feryat etti! Yakında çoluk çocuk gavur olacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT