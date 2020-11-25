Cübbeli Ahmet Hoca olarak da tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge isimli programına konuk oldu. Cübbeli Ahmet Hoca, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca açıklamaları sebebiyle merak konusu oldu. Peki Cübbeli Ahmet Hoca hangi tarikattan? | Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

CÜBBELİ AHMET HOCA HANGİ TARİKATTAN?

Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Kolu olarak bilinen dergahında halen liderlik konumunda olan Mahmud Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilmiştir.

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü olan "Cübbeli Ahmet Hoca" 27 Şubat 1965 tarihinde Fatih'te dünyaya gelmiştir.

1965 İstanbul doğumlu. Giresun Göreleli olup 3-4 yaşlarında iken ilim tahsiline başladı. Küçük yaşlarında Cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Kolu olarak bilinen dergahında halen liderlik konumunda olan Mahmud Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti. O yaşta Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar büyük kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. 12 yaşında Rize Pazardaki Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda Resül Bölükbaşı Hoca'dan Sarf, Nahiv, İlmi Kelam, Meani,Tefsir, Hadis ve Fıkıh dallarında uzun seneler sürecek kitapların tahsilini 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 tarihinde onbinlerin katılımıyla tertip edilen merasimde icazet-i ilmiyesini aldı.

Cübbeli Ahmet'in tarikat içinde isminin öne çıkmasında keskin zekası ve kıvrak, espritüel üslubunun payı büyük.

Cübbeli Ahmet, İstanbul'a dönüşünden sonra Kefevî Camii İmamı Mustafa Kılıç Hoca Efendiden 6 ayda hafızlığını tamamladı. İsmailağa Camisinde kurduğu ders halkalarında 10 sene içerisinde birçok isim yetiştirerek hizmetlerine devam eden Hoca, Türkiyenin ve Dünyanın muhtelif bölgelerinde düzenlediği sohbetlerinde, vaazlarını yüzbinlere ulaştırdı.

Bu sırada göz rahatsızlığı artan Şeyhi Mahmud Efendi'nin bütün sohbetlerinde Arapça eserleri okuyarak "mürşidinin Benim gören gözüm oldu" iltifatıyla cemaat içindeki mertebesini yükseltti.

"Resaili Ahmediyye" ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Cübbeli Ahmet Dualarım kitabıyla ün yapmıştır. Tarikat içerisinde "Allah tarafından yazdırıldığına inanılan" Mahmut Efendi tarafından başlatılan Ruh'ul Furkan tefsirinin hazırlanmasında da büyük emeğe sahiptir.