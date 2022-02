İslam aleminde mübarek üç aylar bu sene şubat ayının başında başladı. Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Bu geceye özel ibadet yapmak isteyenler ise arayışlara başladılar. Cübbeli Ahmet Hocanın miraç kandilinde yapılmasını tavsiye ettiği ibadetleri, namazları internette video izleyerek vakit kaybetmek istemeyenler için haberimizde 'Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

CÜBELLİ AHMET HOCA MİRAÇ KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Cübbeli Ahmet Hocanın Lalegül tv de anlattığı Miraç kandili gecesi ibadetleri ve lalegül dergisinde paylaştığı Miraç gecesinde yapılacak dualar miraç kandiline özgü namaz şu şekilde kılınır.

-Yatsıdan Sonra 3 selamla (4er 4er) 12 rekat namaz kılınırKurandan Kolaya gelen okunabilir. Namazdan sonra

-100 kere Subhanallahu velhamdülillahi velailahe illallahu Allahuekber Vela havle vela Kuvvete İllabillahil aliyyulAziym zikri okunur.

-100 kere tevbe niyetiyle Estağfrullah

-100 kere de salavatı şerife okunur. (en kısa salavatı şerife Allahumme salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve Âlâ âli seyyidina Muhammed ve anlamı)

Her Kim bunu yapar ve Secdeye Kapanarak Allah'tan hacetini isterse Haceti Kabul olur.

MİRAÇ GECESİ NAMAZI

"Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik, haseneler yazılır.

O Recebin bitmesine üç gün kaladır.

Her kim o gecede oniki rekat kılar;

her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir Sûre okur,

her iki rekatta(teşehhüt) okur ve sonlarında selam verirse,

sonra yüz kere:

"SübhanALLAHi velhamdüLİLLAHi ve Lâ İlahe İllALLAHü VALLAHÜ ekber" deyip,

yüzkere de istiğfarda bulunur,

sonrada Nebi(SAV)'e yüz defa Salât okursa;

Bu kişi dünyadan yahut Ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa,

birde sabah oruca niyet ederse, bir masiyet(günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten ALLAH'u Teâlâ onun bütün dualarını kabul eder."

Hadis'i Şerif, Beyhâki, Suyûti, Ali el Müttaki, Kenzü'l-ummâl,no:35170,12/312-313

"Herkim, Recebin yirmiyedinci gecesi iki rekat kılıp

her bir rekatta bir Fatiha ve yirmi kere İhlâs Sûrelerini okur, namazı bitirince,

RASULULLAH'a (SAV) on kere Salâvat getirdikten sonra;

"Ey ALLAH'ım! Ey keremlilerin en keremlisi olan ALLAH'ım! Şüphesiz ben SEN'den, aşıkların sırlarının müşahedesi bereketine ve yirmi yedinci gece kendisini Mirac'a çıkardığında, gönderilenlerin Efendisi'ne tahsis ettiğin halvet hürmetine, benim kederli kalbime acımanı ve duama icabet etmeni isterim"

derse,

muhakkak ALLAH'u Teâlâ, onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır. Ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.(Ruhunu öldürmez, imân nurunu söndürmez)"

Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecalis,1/141,2/90

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.