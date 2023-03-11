Cübbeli Ahmet Hoca'dan AYM’nin HDP kararına sert tepki: Bu para askere, polise kurşun olarak geri dönüyor

AYM'nin HDP'nin hesaplarına getirilen bloke kararını kaldırmasına tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, sert tepki göstererek Müslümanların vergilerinden verilen hazine yardımını helal etmediklerini belirtti.

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HDP'ye hazine yardımının yattığı hesaplar bloke edilmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM) bu kararı iptal etti ve HDP'nin 2023 seçimlerinden önce hazine yardımı kullanmasının önü açıldı.

HDP'ye tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, HDP'ye bela okudu. Askere polise kurşun sıkan adamlara Müslümanların vergilerinden yardım yapılmasının doğru olmadığını savunan Cübbeli Ahmet, hakkını helal etmediğini söyledi.

Cübbeli Ahmet hoca'dan AYM’nin HDP kararına sert tepki: Bu para askere, polise kurşun olarak geri dönüyor

"BUNLARA GİDEN PARA HARAM ZIKKIM OLSUN"

Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadeleri kullandı: "HDP'yi kapatmadılarsa da bari milletin, benim param yahu... vergiler geliyor yahu... Bunlara giden para haram olsun, zehir zıkkım olsun, çoluk çocuklarından bela ile çıksın, hiçbir Müslüman olarak helal etmiyoruz. Askere polise kurşun sıkan adamlara bu paraları vergileri veriyoruz hepimiz. Haram ediyoruz. Böyle bir şey olur mu? Böyle devlet olur mu? Askerine polisine kurşun sıkana para veriri mi yahu?"

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