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  3. Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı açıklama: "Ben olsam çocuğumu imam hatipe yollamam"

Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı açıklama: "Ben olsam çocuğumu imam hatipe yollamam"

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı televizyon programında imam hatiplerle ilgili söylediği sözlerle izleyenleri şaşırttı. İmam hatiplerdeki hocaların dini açıdan yetersiz olduğunu ifade ederek bu okullara öğrencilerin gönderilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı açıklama: "Ben olsam çocuğumu imam hatipe yollamam"

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk kanalında yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Tarafsız Bölge' programına katıldı. Burada birçok konuda açıklamalar yapan Mahmut Ünlü'nün imam hatip okulları ile ilgili söyledikleri ise duyanları hayrete düşürdü. Çocukların imam hatip okullarına gönderilmemesi yönünde çağrıda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca şaşkınlık yarattı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı açıklamalar! Ben olsam çocuğumu imam hatipe yollamam

"BEN OLSAM ÇOCUĞUMU YOLLAMAM"

Programda söyledikleriyle dikkatleri üzerine çeken Mahmut Ünlü, bu sözlerinin gerekçesi olarak ise şu anda imam hatip okullarının dini eğitimden oldukça uzak olduğunu öne sürdü. Ünlü, özellikle imam hatip okullarında ders veren birçok hocanın dini açıdan  yetersiz olduğunu ve dinden uzak bir eğitim verdiğini belirterek "ben olsam imam hatip okullarına çocuğumu göndermem" diye konuştu.

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İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözlerini doğru bulmayan Önder İmam Hatipliler Derneği, programa yolladığı mesajla Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu genelleyici ifadesini kabul etmediklerini, yanlış ve imam hatiplilere yönelik olumsuz algı oluşturacak bu söylemleri düzeltmesini istediklerini dile getirdi. Bunun üzerine ise Ahmet Mahmut Ünlü "ben çocuğumu göndermem, kimseye göndermeyin demedim, herkesin kendi tercihi" dedi.

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