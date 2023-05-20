Cübbeli Ahmet hocadan CHP'ye olay sözler "Bizim sağcılar CHP'ye iyi kazık atmışlar, siz nasıl solcusunuz"?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak Bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs seçimleri sonrası cemaati ile yaptığı haftalık sohbetinde yine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı sohbet toplantısında CHP’ye seslenerek çok tartışmalı ve özellikle CHP'yi çok kızdıracak, izleyenleri de çok güldürecek açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet, “Bizim sağcılar iyi bir kazık attılar CHP’ye. 2 puanları yok ama 34 mebus aldılar CHP’den. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Bu solcular ne zaman akıllanacak?” dedi.

"BİZİM SAĞCILAR SOLCULARA DEVAMLI KAZIK ATIYORLAR"

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP listelerinden birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

"NE ZAMAN AKILLANACAK BU SOLCULAR?"

Bu konuya değinen Cübbeli Ahmet’in, CHP’yi uyararak “Bu sağcılara aldanmayın yahu” demesi dikkati çekti. Cübbeli Ahmet, “Bizim sağcılar CHP’ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP’den. Allah Allah… Bu sağcılar devamlı solculara kazık atıyor. Solculara tavsiye ediyorum, aklınızı başınıza alın. Siz nasıl solcusunuz, sağcılara aldanmayın. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Buna dikkat edin. Bu solcular ne zaman akıllanacak?” dedi.

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