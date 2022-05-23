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Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı!

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kalp ameliyatı olduğu ve dört stent takıldığı öğrenildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı!

Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığı nedeniyle doktorların acil uyarısıyla kalbinden ameliyat oldu. Kalbine dört stent daha takılan Cübbeli Ahmet’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca'nın 2006 yılında baypass olduğu belirtilerek sosyal medyadan yapılan açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığı ifade edildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı!

Sosyal medyada şu şekilde açıklama yapıldı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, kalp rahatsızlığından dolayı başarılı bir operasyon geçirdi.Daha önce 2006 yılında baypass olmuş, daha sonra 2008 yılında iki stent takılmış ve 2018 yılında da tekrar iki stent takılmıştı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğu sırada bir gece yürek ağrısı hissedip hastaneye müracaat etmiş, TOBB ETÜ Hastanesi’nde âcil olarak muayene edilmiş ve İstanbul’a döndüğünde mutlaka doktorlara görünmesi gerektiğini söylemişlerdi.Bunun üzerine Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibinin müdahalesiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi.Kalp damarları doktorların tâbiriyle taş gibi sertleştiği için operasyon bir buçuk saat kadar sürdü. Yorucu ve ağrılı geçen operasyon neticesinde dört stent daha takıldı ki bunların ikisi çok zorunlu olup diğer ikisi ise tıkanmaya başlamış olduğu için ileriye yönelik düşünülerek yerleştirildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı!

"DUA BEKLİYOR"

Hocaefendi, bu süreçte siz sevenlerinden sohbetlerin ve hizmetlerin devâmı için duâlarınızı beklemektedir. Salı günü Şifâ-i Şerîf dersini inşâallâh kısa da olsa yapmaya çalışacaktır.Perşembe günü saat 21:15'te HAYDER merkezinde sohbetlere inşâallâh başlanacaktır. Bu vesîle ile Prof. Dr. Bilal Boztosun Beyefendi ve ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi arz eder, Allâh-u Teâlâ'dan kendilerine sıhhat-ü âfiyetle daha nice insanlara hizmet etme imkânı vermesini niyâz ederiz. Âmîn."

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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