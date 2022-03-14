Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e Zeynep Işık Büyükbay tepkisi! Çok sert yüklendi: "Reyting derdindeysen kıçını açanı bul"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilenen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Serdar Tuncer’in YouTube programına Zeynep Işık Büyükbay'ı konuk etmesinin eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Sen eğer reyting derdindeysen git, bir tane kıçını açanı bul." ifadesini kullandığı videoyu sosyal medya hesabından, "Serdar Tuncer’in Ne İlmi Varmış ki Kader Dâhil Birçok İslâm Şartını ve Hadîslerin Birçoğunu İnkâr Eden Zeynep Işık Büyükbay’ı Dinleyip Olumlu Bulmuş?" cümlesini kullanarak paylaştı.

Serdar Tuncer’in Ne İlmi Varmış ki Kader Dâhil Birçok İslâm Şartını ve Hadîslerin Birçoğunu İnkâr Eden Zeynep Işık Büyükbay’ı Dinleyip Olumlu Bulmuş? https://t.co/ipOx9AQfxo — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) March 13, 2022

SERDAR TUNCER: BEN SUSUYORUM SEN SOSYAL MEDYADA LİNÇ PEŞİNDESİN

Söz konusu video paylaşımı sonrası Serdar Tuncer, Cübbeli Ahmet Hoca'ya yaptığı paylaşımlarla cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Akşam video çektin sustuk. Allah’a havale ettik. Bu gün kesip biçip orada burada paylaşmanın ne alemi var? Âlim(!)in kardeşlerine hakaret etmekten, Müslümanı Müslümana düşman etmekten başka bir işi olması gerekmez mi?

Hatam varsa ara ikaz et, dinlemezsem ört o hatayı dua et. Yakışan bu değil miydi? Ben rating derdindeyim sen alimsin! Ben susuyorum sen sosyal medyada linç peşindesin. Bu mu ilimden anladığınız? Nerede ilim adamının ahlakı, edebi, vakarı, heybeti? Yazıklar olsun!"

Akşam video çektin sustuk. Allah’a havale ettik. Bu gün kesip biçip orada burada paylaşmanın ne alemi var? Âlim(!)in kardeşlerine hakaret etmekten, müslümanı müslümana düşman etmekten başka bir işi olması gerekmez mi? @c_ahmethoca — Serdar Tuncer (@Yaziyor) March 13, 2022

CÜBBELİ NE DEDİ?

Cübbeli Ahmet Hoca, söz konusu videoda, "Sen eğer reyting derdindeysen git, bir tane kıçını açanı bul. Başkası biraz daha yukarı çektiriyorsa bikinisini bilmem nesini. Sen daha yukarı çektirirsen 500 bin 1 milyon daha artar. Hepten kıçını açarsan 5 -10 milyona çıkar. " ifadelerini kullanarak, programına konuk olarak Zeynep Işık Büyükbay'ı konuk eden Serdar Tuncer'e tepkisini dile getirdi.