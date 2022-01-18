Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında?Küçük Sırlar'ın Heves'i, Dilara Öztunç yıllar sonra ortaya çıktı, tanımak neredeyse imkansız! Göğsünden kasıklarına uzanan dekolteli mayosu yaktı geçti!ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko – Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ucuz ayçiçek yağı almak isteyen marketlere akın ediyor! Fiyatlar hiç bu kadar düşmedi! İşte A-101, ŞOK, BİM, MİGROS ve CarrefourSa güncel ayçiçek yağı fiyatlarıKaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?Defne Samyeli "Çapsız insanlar" diyerek Sezen Aksu'ya destek olurken İzzet Yıldızhan'ı yerden yere vurdu! "Varsa yoksa yobazlık"Perşembe günü duası nedir? Perşembe günü okunacak dua, zikirleri sureler, esmalarİngiltere kamyon, tır şoför başvuru nasıl yapılır? İngiltere şoför alımı başvuru şartları nelerdir? Maaşı ne kadar?Alev Lambası ne demek, TDK'ya göre Alev Lambası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2022 Salı puan durumu | 18 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kaleme aldığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı üzerinden eleştirilen Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eleştirerek," Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

Sezen Aksu'nun yazdığı Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri Türkiye'nin en önemli gündem konusu oldu.

BABACAN DESTEK VERDİ

Sezen Aksu, birçok siyasi tarafından ve vatandaşlar tarafından eleştirilirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksu'ya destek vererek, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez." paylaşımını yapmış ve tepki toplamıştı. 

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

"ARTIK KORUNACAK BİR ÎTİBARLARI KALMAMIŞTIR"

Babacan'ın ifadeleri için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca çok sert ifadeler kullandı. Cübbeli paylaşımında şunları kaydetti:

"Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır.

Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum;
Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!

Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır."

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

CÜBBELİ SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Cübbeli Ahmet Hoca, Aksu'nun şarkısı hakkında," Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." yorumunu yapmıştı. 

 

 

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKISI SÖZLERİ

Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
GüI de var dikende
Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Yazın veda edişi
ŞöIenIerIere şarkıIarIa
BaharIarın geIişi
Kırmızı mor yeşiI la la
Ne şahane
Ne şahene bir şey yaşamak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Ne şahene bir şey yaşamak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT