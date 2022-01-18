Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kaleme aldığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı üzerinden eleştirilen Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın eleştirerek," Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" dedi.
Sezen Aksu'nun yazdığı Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri Türkiye'nin en önemli gündem konusu oldu.
BABACAN DESTEK VERDİ
Sezen Aksu, birçok siyasi tarafından ve vatandaşlar tarafından eleştirilirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksu'ya destek vererek, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez." paylaşımını yapmış ve tepki toplamıştı.
"ARTIK KORUNACAK BİR ÎTİBARLARI KALMAMIŞTIR"
Babacan'ın ifadeleri için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca çok sert ifadeler kullandı. Cübbeli paylaşımında şunları kaydetti:
"Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır.
Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum;
Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!
Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır."
CÜBBELİ SERT ELEŞTİRMİŞTİ
Öte yandan Cübbeli Ahmet Hoca, Aksu'nun şarkısı hakkında," Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." yorumunu yapmıştı.
ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKISI SÖZLERİ
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
GüI de var dikende
Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Yazın veda edişi
ŞöIenIerIere şarkıIarIa
BaharIarın geIişi
Kırmızı mor yeşiI la la
Ne şahane
Ne şahene bir şey yaşamak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Ne şahene bir şey yaşamak