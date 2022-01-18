Cübbeli Ahmet Hoca'dan Sezen Aksu'yu savunan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

Sezen Aksu'nun yazdığı Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri Türkiye'nin en önemli gündem konusu oldu.

BABACAN DESTEK VERDİ

Sezen Aksu, birçok siyasi tarafından ve vatandaşlar tarafından eleştirilirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksu'ya destek vererek, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez." paylaşımını yapmış ve tepki toplamıştı.

"ARTIK KORUNACAK BİR ÎTİBARLARI KALMAMIŞTIR"

Babacan'ın ifadeleri için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca çok sert ifadeler kullandı. Cübbeli paylaşımında şunları kaydetti:

"Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır.

Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum;

Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!

Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır."

CÜBBELİ SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Cübbeli Ahmet Hoca, Aksu'nun şarkısı hakkında," Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir." yorumunu yapmıştı.

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKISI SÖZLERİ

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende

Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi

ŞöIenIerIere şarkıIarIa

BaharIarın geIişi

Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane

Ne şahene bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Ne şahene bir şey yaşamak