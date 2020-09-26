Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili konuştu

Cübbeli Ahmet, Türkiye'deki Selefi derneklerinin silahlanarak iç savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti. Bunun üzerine konuyla ilgili emniyete ifade vereceğini söyleyen Cübbeli Ahmet, ifadesini verdi. İfadesinin ardından Habertürk kanaldında Türkiye'nin Nabzı programına katılan Ahmet Mahmut Ünlü, ifadesiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Cübbeli Ahmet, emniyete 5 dosya götürdüğünü belirterek, "Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı" dedi.

"SELEFİLER ÇOK ARTIYOR"

Cübbeli Ahmet, Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Türkiye'de bulunan Selefi derneklerin silahlandığını ve iç savaş çıkarmaya hazırlandığını söyleyen Cübbeli Ahmet, söz konusu iddiasıyla ilgili emniyette verdiği ifadeyi anlattı.

Emniyete her biri 3-4 sayfadan oluşan 5 tane dosya götürdüğünü dile getiren Cübbeli Ahmet, "Dün Emniyet'te 3 saat kadar oturduk. Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı. CNN'de geçen konuşmam çözülmüş. Moda mod kelime üzerine gidildi. Bu kelimeler üzerinden Batman'da kimleri kastediyorsunuz dendi. Batman ve Adıyaman üzerinde duruldu. 2000 meselesi soruldu. Orada da ismini verdim, bir abimiz bana dernek olarak bilgi vermişti. Devlette memuriyeti olmamakla birlikte bazı camialarda vazife yapmış abimiz. DEAŞ'ın senin üzerinde hazırlığı var gibi bana bazı bilgiler verdi. Selefiler çok artıyor dedi, 2000 kadar dernek dedi. Hatta benimle arabada konuştu, yol kenarına çektik. Bu bilgi doğru bilgi. Ben nakilci bir insanım. Nakilciliğe hocalığımdan alıştığım için, kelimesi kelimesine anlatırız" ifadelerini kullandı.

"DERNEK DEĞİL YAPILANMA"

Cübbeli Ahmet konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki sene evvelki mesele. Ben kendisine telefon ettim. Senin konuşmana itibaren bu lafı naklettim. Şimdi iş geldi ciddiyete bindi. 'Onlar da bilirler ama bu çokluktan kinaye bir laftır' dedi. Çokluktan kinaye olunca dernek lafının resmi bir yapılanmadır. Sayın Süleyman Bakan Bey de açıkladı, 'Biz suç görmeden müdahale yapamayız' demişti. Hal böyle olunca da dernek lafıyla bu bağdaşmıyor. Haliyle yapılanma. Emniyet bana '2 bin lafını nereden biliyorsun' dedi. Ben de 'falan abimiz' dedim. Onu tanıdılar. O abimiz bir 2 bin lafı telaffuz etmişti. Ben de bu olay üzerine telefon ettim, 'tehlikenin boyutlarını beyandır, çokluktan kinayedir' dedi.

"BENİM ÜÇ TEHDİT KARŞISINDA VASİYETİM VARDIR"

Konuşmasına devam eden Cübbeli Ahmet, "Ben İslam alemini, vatanımızı tehdit eden üç vasiyet ettim. Bir diyalogcuların misyoner faaliyetlerine yol açıp insanların hıristiyanlaşmasına ve dolayısıyla ülkenin bölünmesine sebep olması. FETÖ'yü kast ediyorum. Bu çıktı mı? İkincisi Ehl-i Beyt adı altında Sünni müslümanların Şiileştirilmesi. Hepimiz Ehl-i Beyitçiyiz. Ama Ehl-i Bey mezhebinden bahsediliyor. Üçüncü uyarım selefi düşünce adı altında Vehabiliğin aşılanması. Kaç kez televizyonlara ihtar da çektim, ben tarikat lideri değilim, şeyh değilim. Hatmi şerif yaptırma görevlisi de değilim. Hoca efendimiz Mahmut Hocaefendi 'Evladım sen ilimle uğraş' dedi. Ben Mahmut Efendi'nin talebesiyim." diye konuştu.