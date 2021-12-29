Cübbeli Ahmet'in vefatını duyurduğu Safiyye Hacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Safiye Hacı'nın biyografisi...

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, resmi Twitter hesabında bir vefat ilanı yayımladı. Cübbeli Hoca'nın "Hazretleri" isimlerini sıkça geçirdiği paylaşımında yer alan merhum Safiye Hacı'nın kim olduğu merak edildi. Haberimizde, "Cübbeli Ahmet'in vefatını duyurduğu Safiyye hacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü?" sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte, Safiye Hacı'nın biyografisi...

CÜBBELİ AHMET'İN VEFATINI DUYURDUĞU SAFİYYE HACI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, SAFİYE HACI'NIN BİYOGRAFİSİ...

Safiyye Hacı, Nakşî Müceddidî Hâlidî meşâyıhının son dönem en büyük şeyhlerinden Şeyh Müşerref Hazretleri’nin zevce-i tâhiresi, büyük velî Seyyid Fehîm Arvâsî Hazretleri’nin hafîde-i şerîfesi, Seydâ Şeyh Muhammed Nâzım Hazretleri ile Seydâ Şeyh Muhammed Âsım Hazretleri hazarâtının anneleridir.

Safiyye Hacı hakkında yeterli biyografi bilgileri bulunmamaktadır.