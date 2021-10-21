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  3. Cübbeli Y ve Z kuşağını yerden yere vurdu! "Elimde olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm"

Cübbeli Y ve Z kuşağını yerden yere vurdu! "Elimde olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm"

Sürekli tartışma konusu açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca bunlara bir yenisini daha ekledi. Peygamberliğin bile 40 yaşından önce verilmediğini söyleyen Cübbeli; seçme ve seçilme hakkının 40 yaşının üzerinde olması gerektiğini belirtti.

Cübbeli Y ve Z kuşağını yerden yere vurdu! "Elimde olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm"

Çarpıcı açıklamalarıyla sürekli gündeme gelen kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tartışma yaratan bir açıklamada daha bulundu.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçtiğimiz hafta seçme ve seçilme hakkıyla ilgili görüşlerini belirttiği bir videosu yayınlandı. Videoda özellikle seçilme hakkının 18 yaşına düşürülmesinin yanlış olduğunu vurguluyor.

Cübbeli Y ve Z kuşağını yerden yere vurdu! Elimde olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm

Z KUŞAĞI TECRÜBESİZ

Cübbeli imkanı olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya vereceğini söyledi. Z kuşağının hayatta hiçbir tecrübesinin bulunmadığını; seçilmenin yanı sıra seçme hakkının da verilmemesi gerektiğini belirtti. 40 yaşına kadar verilmemesi gerektiğini vurgularken, sebep olarak ise hayatın zorluklarını yaşayıp görmesi gerektiğini ifade etti.

Cübbeli Y ve Z kuşağını yerden yere vurdu! Elimde olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm

"DÜNYANIN KAÇ BUCAK OLDUĞUNU GÖRSÜN"

Evlenip çoluk çocuğa karışması gerektiğini söyledi ve, "mükellef olsun, mesul olsun, dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Ondan sonra başına adam seçerken, hissiyatla, duygusallıkla, karizmayla olmaz." dedi.

Cübbeli Y ve Z kuşağını yerden yere vurdu! Elimde olsa seçme ve seçilme hakkını 40 yaşından sonraya veririm

40 YAŞINDAN ÖNCE PEYGAMBER BİLE OLUNMUYOR

Cübbeli bu tür işlerin  memleketi ya batıracağını ya da çıkaracağını söyledi. Aklı başında bireylerin bu işi yapması gerektiğini söyleyen Cübbeli, Allah'ın günahsız kullarına 40 yaşının öncesinde peygamberlik bile vermediğini vurguladı. Kendilerine sıradan birini değil lider seçileceğini belirtti ve görüşlerinin bu minvalde olduğunu söyledi. 

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