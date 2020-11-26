Cübbeli'den yeni iddia: Selefi derneklerinin silahlandığını kanıtlayan görüntüleri savcılığa verdim!

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge'de 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tarafından ortaya atılan 'silahlanan selefi dernekler' iddiasına dair, eleştirilere maruz kalan ve savcılığa ifade vermeye çağrılan Ünlü, ifadesine ilişkin detayları paylaştı.

"ADRES VEREMEM DEDİM AMA BİLMEDİĞİM İÇİN"

Dernek kelimesini kullanması sebebiyle kamuoyundan özür diyen Ünlü, 'adres veremem' ifadelerini de adresleri bilmediği için kullandığını belirterek "81 mescit bir dernekte olunca '2 bini bulur' dedim fakat dernek lafından dolayı kamuoyundan özür dilerim. Ben bunu naklettim. Burada yapılanma var. 'Ben adres veremem' dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bu lafımdan dolayı 'hiçbir bilgi veremedi, bomboş çıktıya' çevirdiler. Halbuki ben silahları görüntüleriyle kitap evinin görüntülerini verdim. Sadece benim dediğimi yazdılar. Bana bir şey demediler." şeklinde konuştu.

BU ARKADAŞLARIN SELEFİLERE KARŞI FAALİYETLERİ VAR

"Arkadaşlar bana dediler ki; Sen bu ifadeye gideceksin herkes peşine düştü bu işin. Sen bu ifadeyi verirken 5-10 tane klasör yapmıştın kendine göre toparladıklarını ver, sonra bizim ismimizi ver. Benim birlikte çalıştığım arkadaşlar. Derneklerinde sohbet yaptığım 30 senelik hukukum olan yapı. Her yerde selefilere karşı faaliyetleri var bu arkadaşların." diyen Ünlü, kendi toparlamasını yaptıktan sonra ifade vermek için emniyete gittiğini belirtti.

Kendisinin ifade vermek için 25 Eylül tarihinde emniyete gittiğini aktaran Ünlü, arkadaşlarının ifade verdiği tarihi de belirterek "25 Eylül'de ben gittim 2 hafta sonra da onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi?' gitmediniz mi diye. 15 günde tamamen dokümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da doküman verdiler." ifadelerini kullandı.