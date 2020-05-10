Çubuk Belediye Başkanından şehit annelerini duygulandıran sürpriz

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anneler Günü dolayısıyla, şehit annelerinin oğullarının kabirlerini ziyaret etme isteğini hayata geçirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir oğullarının kabirlerini ziyaret edemeyen şehit annelerine, Belediye Başkanı Demirbaş, Anneler Günü sürprizi yaptı.

Annelerin, oğullarının kabirlerini ziyaret etme isteğini yerine getiren Demirbaş, şehit anneleri için tahsis ettiği minibüs ile onları tek tek evlerinden aldırdı. Şehit annelerini mezarlıkta çiçeklerle karşılayan Demirbaş, annelerle birlikte tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek, acılarına ve mutluluklarına ortak oldu.

İlçe Müftülüğünden din görevlisi Uğur Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, Demirbaş şehit anneleriyle yakından ilgilendi.

Şehit annelerinin isteğini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını belirten Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarla birlikte hem duygulandıklarını hem heyecanlandıklarını hem de hüzünlendiklerini söyledi.

Şehit yakınları için ne yapılsa az olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ve arkadaşlarımızla annelerimizi steril bir şekilde evlerinden alıp, oğullarının kabirlerinin başına getirdik. Hocamız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Hep birlikte dua ettik. Hepsi de çok mutlu oldular. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun, ellerinden öpüyorum." diye konuştu.

- "Bir nebze olsun acılarımız dindi"

Herkesin evladı, büyüklerinin mezarlarına bir buket çiçek getirirken, kendilerinin ise oğullarının mezarına geldiğini dile getiren şehit Mehmet Fatih Ata'nın annesi Emine Ata, "Allah razı olsun, bizi buraya getirmeleri ve unutmamaları, bir nebze olsun acılarımızı dindiriyor. Bizleri çok mutlu ettiler." dedi.

Şehit Mehmet Ali Aydoğan'ın annesi Hava Aydoğan ise şehit annesi olarak en güzel hediyeyi aldıklarını belirterek, "Uzun zamandır evden çıkamıyorduk. Evde sıkılıyorduk, çocuğumuzun kabrini özlemiştik. En azından bugün bir saatimizi burada geçirdik. Çocuklarımızla hasret giderdik. Baki Başkanı o koltuğa oturtan Allah'ıma kurban olurum. Bu çiçekler değil, sizlerin kalbi çiçek. Biz en güzel hediyeyi buraya gelmekle aldık." ifadelerini kullandı.

- Anneler Günü'nde buruk bir sevinç yaşadılar

Şehit Emre Tunca'nın annesi Saniye Tunca da Demirbaş'a teşekkür ederek, "Bizim için en güzel Anneler Günü değil, ama buraya gelmemiz nedeniyle en güzel Anneler Günü'nü yaşıyoruz. Ne mutlu, şehit olduğu için oğluma." diye konuştu.

Oğullarının mezarında dua etmenin kendilerini sevindirdiğini kaydeden şehit İrfan Dönmez'in annesi Kezban Dönmez ise, "Sağ olsun belediye başkanımız. Gelip beni evden alarak oğlumun mezarına getirdiler, dua ettik. Allah devlete ve millete zeval vermesin, bayrağımızı daim etsin. Devlet başımızda olmasa biz ne yapardık?" dedi.

Kaynak: AA