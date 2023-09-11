Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku

Döşemealtı ilçesinin tarihi-kültürel değerlerine sahip çıkmak, bölgenin kalkınmasını ve tanınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 17'nci Çubukbeli Şenlikleri binlerce kişiyi bir araya getirdi.Ç

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku

Döşemealtı ilçesinin tarihi-kültürel değerlerine sahip çıkmak, bölgenin kalkınmasını ve tanınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 17'nci Çubukbeli Şenlikleri binlerce kişiyi bir araya getirdi.Çocuklar için gün boyu etkinlik ve oyun alanları kurulurken, akşamda Tolga Sağ ve Emre Dayıoğlu verdikleri konserle unutulmaz bir gece yaşattı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in ev sahipliğinde Dağbeli Mahallesi Kent Meydanında düzenlenen Çubukbeli Şenlikleri için hem cadde ve sokaklar, hemde meydan Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarıyla süslendi. Çocuklar için Transformers robotlar ve sevilen çizgi film kahramanlarından oluşan karakterler gün boyu çocukları eğlendirdi. Yöresel pişi ve dondurma ikramlarının yapıldığı şenliklerde akşam ise konser alanı hınca hınç doldu. İlk olarak Emre Dayıoğlu sahne alırken, daha sonra Tolga Sağ sevilen türkülerini seslendirdi.

Belediye Başkanı Turgay Genç şenliklere katılan herkese teşekkür ederek, "İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini yaşatmak ilçemizin tanınırlığını artırmak ve yine geleneklerimizi sürdürmek için yatırımlarımızın yanı sıra şenliklerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süredir yapamadığımız Şenliklerimizi aynı coşkuyla yeniden başladık. Bademağacı Badem Şenlikleri, Karabayır Yayla Şenlikleri, Dağbeli Çubukbeli Şenlikleri ve Döşemealtı Nar Şenlikleriyle ilçemizin kültürel zenginliklerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.

Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku

Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku

Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku

Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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