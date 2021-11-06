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Cüda ne demek, TDK'ya göre Cüda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cüda kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cüda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cüda nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cüda kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cüda ne demek, TDK'ya göre Cüda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cüda ne demek? Cüda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cüda kelimesi. Peki cüda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cüda nedir, cüda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CÜDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cüda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Cüda kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cüda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan

CÜDA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- cüda etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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