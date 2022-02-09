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Çuha Çiçeği ne demek, TDK'ya göre Çuha Çiçeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çuha Çiçeği kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çuha Çiçeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çuha Çiçeği nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çuha Çiçeği kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çuha Çiçeği ne demek, TDK'ya göre Çuha Çiçeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çuha çiçeği ne demek? Çuha çiçeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çuha çiçeği kelimesi. Peki çuha çiçeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çuha çiçeği nedir, çuha çiçeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇUHA ÇİÇEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çuha çiçeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çuha çiçeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi, onbiraylık

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