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Çuka ne demek, TDK'ya göre Çuka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çuka kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çuka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çuka nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çuka kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çuka ne demek, TDK'ya göre Çuka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çuka ne demek? Çuka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çuka kelimesi. Peki çuka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çuka nedir, çuka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇUKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çuka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çuka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de yaşayan tekirlerin irisi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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