Çukur 100. bölüm full izle | Çukur son bölüm | Çukur 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 100. bölüm ile bu akşam izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 100. bölüm fragmanında Yamaç, Erdenetler'e karşı savaş başlatıyor. Yamaç, "Ailende senden başka erkek kalmayacak" sözleriyle Cengiz Erdenet'i tehdit ediyor. Peki Çukur 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Çukur 100. bölüm full izle linki haberimizde...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arık'ı öldürerek intikamını alan Cumali, Seren'e bir zarf vererek Çağatay Erdenet'e göndermesini istedi. Zarfın içinde Arık'ın kolyesi ve ödeştiklerine dair bir not vardı. Çağatay, Cengiz Erdenet'i arayarak notu ve kolyeyi gösterirken Arık'ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yarattı.

Cengiz, Yamaç'a abisinin oğlunu öldürdüğünü söylerken bunun sorumlularını getirmesini istedi. Çukur bir kez daha büyük bir tehdit altındaydı. Yamaç, Çukur'a giderek Cengiz Erdenet'e karşı Cumali'yi uyarmak istedi ancak karşısında yine Çukur'u buldu. Çukur'a girmesine izin verilmeyen Yamaç, abisini uyarmaya çalışsa da Cumali, Yamaç'ı dinlemedi.

Yamaç, Cumali'yi ve Çukur'u korumak için Arık'ın kaçırılması olayının peşine düştü ve Cengiz Erdenet'e cinayetin arkasında başkalarının olduğunu söyledi. Olayın peşine düşerek Yakup'a ulaşmaya ve Nedim'in gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan Yamaç, Nedim'i de yanına alarak Yakup'u almak için baskın yaptı.

Nedim'i Yakup ile bilerek yan yana bırakan Yamaç, ikisinin konuşmalarını Cengiz'e dinletti. Nedim, Yakup'u öldürerek kaçtı. Yamaç, Nedim'in peşine düştü ancak Nedim, Çukur'a girerek Yamaç'ın takibinden kurtulmayı başardı. Vartolu, Nedim'i almak istese de Cumali buna izin vermedi.

Düşmanının düşmanını dostu olarak kabul eden Cumali, Nedim'i koruması altına aldı. Eli boş şekilde Cengiz Erdenet'in yanına dönen Yamaç'ı finalde ailesiyle ilgili büyük bir sınav bekliyordu.

Cengiz, Yamaç'a abilerini ve yeğenini hedef aldığını göstererek onlarla vedalaşması gerektiğini söyledi. Oğlunun kanını yerde koymamaya kararlı olan Cengiz Erdenet, Koçovalı tüm erkekleri öldürmeye karar vermişti. Köşeye sıkışan Yamaç ailesini nasıl kurtaracaktı?

Çukur 100. bölüm bu akşam Show TV izleyici ile buluşacak. Dizi ekranlarda yayınlandıktan sonra haberimizden ulaşabilirsiniz..