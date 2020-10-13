Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Yamaç, Cengiz Erdenet'e karşı hamle yaparken kendini yeni bir oyunun içinde buldu. Son bölüme damgasına vuran sahne ise Cumali'nin Arık Böke'yi vurması oldu. Peki Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Çukur 99. bölüm izleme linki haberimizde..

ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

ÇUKUR 99. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Yakup'u takip eden Arık Böke, onu kaçıranların Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı.

Erdenetler, İskandar'ı öldürmek isterken Reşit tarafından sert bir uyarıyla karşılaşan Yamaç bu infaza engel olmaya çalıştı. Arık ve Yamaç, Cengiz Erdenet'in emriyle İskandar'ı aramak için harekete geçti. Bir yandan Arık'ı korumaya bir yandan da İskandar'ın ölmesine engel olmaya çalışan Yamaç zor anlar yaşadı. Yamaç ve Arık'ın operasyon anlarında heyecan doruğa ulaşırken ikili arasındaki gerilim bir anda büyük bir kavgaya dönüştü. Arık'ın adamları, Çukur'a ansızın saldırınca Cumali çıldırdı. Arık Böke ve Cumali'nin kapıştığı final anları nefesleri keserken Cumali'nin Arık'ı vurması herkesi şoke etti. Cumali'nin bu hareketi Çukur'u nasıl bir yola sürükleyecekti?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.