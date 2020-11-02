Çukur 101. bölüm full izle | Çukur son bölüm | Çukur 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 101. bölüm ile bu akşam izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 102. bölüm fragmanında babası İdris Koçovalı'nın öldürülmesinde Efsun'un da parmağı olduğunu öğrenen Cumali çılgına dönüyor. Peki Çukur 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Çukur 101. bölüm full izle linki haberimizde...

Çukur 101. bölüm bu akşam Show TV'de izleyici ile buluşacak. Dizi ekranlarda yayınlandıktan sonra haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek. Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Yakup'u takip eden Arık Böke, onu kaçıranların Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı.

Erdenetler, İskandar'ı öldürmek isterken Reşit tarafından sert bir uyarıyla karşılaşan Yamaç bu infaza engel olmaya çalıştı. Arık ve Yamaç, Cengiz Erdenet'in emriyle İskandar'ı aramak için harekete geçti. Bir yandan Arık'ı korumaya bir yandan da İskandar'ın ölmesine engel olmaya çalışan Yamaç zor anlar yaşadı. Yamaç ve Arık'ın operasyon anlarında heyecan doruğa ulaşırken ikili arasındaki gerilim bir anda büyük bir kavgaya dönüştü. Arık'ın adamları, Çukur'a ansızın saldırınca Cumali çıldırdı. Arık Böke ve Cumali'nin kapıştığı final anları nefesleri keserken Cumali'nin Arık'ı vurması herkesi şoke etti.

