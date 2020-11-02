Çukur 101. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu gibi bir çok ismin yer aldığı Çukur yeni bölüm fragmanı yine nefesleri kesti. İşte Çukur 101. yeni bölümünden 2. fragmanı haberimizde...

ÇUKUR 101. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur'un yeni bölüm fragmanında, babası İdris Koçovalı'nın öldürülmesinde Efsun'un da parmağı olduğunu öğrenen Cumali çılgına dönüyor. Efsun'a silah çeken Cumali'nin ne yapacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'da yeniden ailesinin yanına dönen Çağatay Erdenet, Cengiz'in Yamaç'a verdiği sözün aksine yeniden savaş başlatıyor. Koçovalılar'da ise Salih ve Cumali arasında kriz çıkıyor.

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak.

Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak.

Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.