Çukur 103. bölüm full izle | Çukur son bölüm izle | Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 103. bölüm ile bu akşam izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Çukur 103. bölüm 2. fragmanında; Cengiz Erdenet'in Yamaç'a söylediği tehditkar sözler gerilimi arttırırken Çukur, büyük bir saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Peki Çukur 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Çukur 103. bölüm full izle linki haberimizde...

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak.

Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

Çukur 101. bölüm bu akşam Show TV'de izleyici ile buluşacak. Dizi ekranlarda yayınlandıktan sonra haberimizden ulaşabilirsiniz...