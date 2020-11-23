Çukur 104. bölüm 3. fragman yayınlandı! Yamaç göz yaşlarına boğuldu!

Çukur 104. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisinin ekranlara gelecek yeni bölümünde Yamaç eve geri dönerken son fragmanda Yamaç'ın sinir krizi geçirdiği ve gözyaşlarına boğulduğu sahne izleyenlere de derinden etkiliyor. İşte Çukur 104. bölüm 3. fragmanı haberimizde...

ÇUKUR 104. BÖLÜM 3. FRAGMANI

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay, Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.