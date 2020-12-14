Çukur 107. bölüm full izle | Çukur son bölüm | Çukur 108. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 107. bölüm full izle linki fenomen dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Yine bomba gibi bir bölüm ile ekran karşısında olacak Çukur'un yeni bölümünde, Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek. İşte Çukur'da bu hafta olacaklar ve 107. bölüm izle linki haberimizde...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.