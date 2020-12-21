Çukur 108. bölüm full izle | Çukur son bölüm | Çukur 109. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 108. bölüm full izle linki dizi severler tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yine nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelen Çukur'da bu hafta neler yaşanacağı da heyecanla bekleniyor. Peki Çukur'da bu hafta neler olacak? İşte Çukur 108. bölüm full izle linki haberimizde...

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek. Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun, Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek.

Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak. Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 21 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 107. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.