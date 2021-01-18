Çukur 112. bölüm full izle | Çukur son bölüm | Çukur 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 112. bölüm full izle linki fenomen dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Yine bomba gibi bir bölüm ile ekran karşısında olacak Çukur'un yeni bölümünde, Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay'ın Çukur'u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar'ın elini kolunu bağlayacak. İşte Çukur'da bu hafta olacaklar ve Çukur 112. bölüm izle linki haberimizde...

Çukur 112. bölüm izle linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor!

Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay'ın Çukur'u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar'ın elini kolunu bağlayacak. Vartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan'ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı'yı daha ölümle burun buruna getirecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.

Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur'un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.