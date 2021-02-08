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Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, yepyeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Kulkan'ın haince bir plan ile Yamaç'ı Afganistan'a yolladı. Yamaç, geri mahallesine dönebilecek mi merak konusu? İşte Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Afganistan' kaçırılan Yamaç'ın perişan halinin dikkat çektiği sahnede Kulkan'ın söyledikleri gerilimi giderek arttırırken, Yamaç Kulkan'ın elinden kurtulabilecek mi? sorusu akıllarda oluştu. İşte Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

ÇUKUR 115. BÖLÜM CANLI İZLE | ÇUKUR SON BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE

Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Çukur dizisi yeni bölümde Yamaç'ın paspal hali izleyiciyi şaşırtırken, Afganistan'da Aliço'yla karşılaşması akıllarda soru işaret oluşturdu. Bu karşılaşmada Aliço'nun Yamaç'ı tanımaması ve zaman olarak bambaşka bir gezegen havası verilmesi merak uyandırdı. Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam izleyici karşısında yer alacak...

Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle

ÇUKUR 115. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

ÇUKUR DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Çağatay’ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun’un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin’in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek.

Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Koçovalılar’ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur’a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan’ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

Çukur 115. bölüm canlı izle | Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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