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Çukur 117. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur nefesleri kesecek yepyeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Yamaç'ın Kulkan'ın karşısına çıkmasıyla kendine gelmesi bir oluyor. İşte Çukur 117. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

Çukur 117. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Yamaç, mahallesine dönüp kardeşleri ile bir araya gelince yavaş yavaş her şeyi hatırlar. O perişan işkenceye uğramış halinin altında yatan gün tekrar farkına varır. Vartolu'nun Kulkan'ı kovaladığı heyecan dolu sahnede Yamaç'ın ortaya çıkmasıyla nefesler tutulacak.

Kulkan'ı köşeye sıkıştıran Yamaç öfkesine hakim olamazken, geçmiş günlerin ve Efsun'un intikamını nasıl alacağı merak konusu oldu. İşte Çukur 117. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

Çukur 117. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle

ÇUKUR 117. BÖLÜM CANLI İZLE|ÇUKUR SON BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE...

Yamaç mahallesi Çukur’da olan değişimi kendi gözleriyle görecek. Yamaç’ın annesi ile yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Cumali Amca’nın Koçavalılar'ın evinde yarattığı değişime şahit olur.

ÇUKUR 117. BÖLÜM CANLI İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM CANLI İZLE

Çukur 117. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Öte yandan Cumali, kardeşinin amcanın tarafında düşünerek yeni girişimlerde bulunur. Dizinin yeni bölümüne dama vuran sahne ise Yamaç ile Efsun'un karşılaşacağı sahnedir. Peki Yamaç'ı karşısında gören Füsun'un tepkisi ne olacak?

Çukur 117. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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