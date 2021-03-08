Yamaç Koçavalı amcanın karşısına dikilir ve onun yandaşı olmaz. Mahallenin halini gören ve bu mahalle için babasını, ağabeylerini yitiren Yamaç, bu kez pes etmemekte kararlıdır. Yamaç'ın amca hakkındaki konuşmaları ise Salih'inde aklını kurcalamayı başarmıştır. Peki Salih'te kardeşlerinin tarafına geçecek mi? İşte Çukur 119. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

ÇUKUR 119. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Yamaç, kendisine gelmesiyle mahallesi için amcaya karşı savaş açar. Amca ise Yamaç'ın eve alınmaması yönünde emir verir. Gözü kara Yamaç ise eve arabayla dalarak annesi Sultan hanımın karşısına geçerek hesap sorar.

Mahallenin Sultan anası olarak tüm bunlar olurken ne yaptığını soran Yamaç, annesini kendisine getirir. Öte yandan Cumali, kardeşinin amcanın yanında olmamasının mutluluğunu yaşarken, ailesi ve mahallesi için yeniden umutlanır. Salih'in ise Yamaç'ın anlattıkları ile kafası allak bullak olur.

Yamaç'ın Efsun'un karşısına çıkarak geçen yıllarla ilgili açıklama yapar ve biraz olsun Efsun'un yumuşamasına neden olur. Ayrıca mahalleye gelen gazeteci kız ise dikkat çeker. Kadroya yeni dahil olan ve gazeteci kimliği ile katılan oyuncunun dizide dengeler üzerinde ne kadar etkili olacağı da merak konusu oldu.