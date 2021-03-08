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Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur bu akşam 119. yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Nefesleri kesecek yeni bölümde Yamaç Koçovalı geri dönüyor. İşte Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle...

Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Yamaç Koçavalı amcanın karşısına dikilir ve onun yandaşı olmaz. Mahallenin halini gören ve bu mahalle için babasını, ağabeylerini yitiren Yamaç, bu kez pes etmemekte kararlıdır. Yamaç'ın amca hakkındaki konuşmaları ise Salih'inde aklını kurcalamayı başarmıştır. Peki Salih'te kardeşlerinin tarafına geçecek mi? İşte Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle...

Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

ÇUKUR 119. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLE

Yamaç, kendisine gelmesiyle mahallesi için amcaya karşı savaş açar. Amca ise Yamaç'ın eve alınmaması yönünde emir verir. Gözü kara Yamaç ise eve arabayla dalarak annesi Sultan hanımın karşısına geçerek hesap sorar.

ÇUKUR 119. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV

Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Mahallenin Sultan anası olarak tüm bunlar olurken ne yaptığını soran Yamaç, annesini kendisine getirir. Öte yandan Cumali, kardeşinin amcanın yanında olmamasının mutluluğunu yaşarken, ailesi ve mahallesi için yeniden umutlanır. Salih'in ise Yamaç'ın anlattıkları ile kafası allak bullak olur.

Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Yamaç'ın Efsun'un karşısına çıkarak geçen yıllarla ilgili açıklama yapar ve biraz olsun Efsun'un yumuşamasına neden olur. Ayrıca mahalleye gelen gazeteci kız ise dikkat çeker. Kadroya yeni dahil olan ve gazeteci kimliği ile katılan oyuncunun dizide dengeler üzerinde ne kadar etkili olacağı da merak konusu oldu.

Çukur 119. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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