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  3. Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle

Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 120. yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Dizinin büyük finaline çok az kala amca ile Yamaç'ın aralarındaki gerginlik üst seviylere çıkıyor. Peki Yamaç amcayı alt edebilecek mi? İşte Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle...

Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle

Efsun'u gece hayatının bataklığından kurtaran Yamaç, kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Efsun ise yıllardır yaşadığı bu korkuyu ve kızının başına gelecek kötülükleri düşündükçe rahat edemez. Peki Efsun yıllar sonra Yamaç'a güvenebilecek mi?Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle...

ÇUKUR 120. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLE

Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle

Yamaç Efsun'un normale dönmesi ve yan yana olmalarının tadını çıkarması için elinden geleni yapar. Ancak Yamaç, Efsun'u gerçekten kurtarabildi mi merak konusu oldu.

ÇUKUR 120. BÖLÜM FULL İZLE | ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle

Öte yandan Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü yaşanırken, düğüne Yamaç ve Cumali'nin gelmesi herkesi heyecanlandırır.

Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle

Tüm kardeşlerin tekrar bir araya gelmesi ve yüzlerinin gülüyor olması aralarındaki soğukluğun sona erecek mi sorusu akıllarda oluştu. Tüm bunların yanı sıra amca ve Yamaç'ın aralarında gerilimin giderek yükselmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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