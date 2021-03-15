Efsun'u gece hayatının bataklığından kurtaran Yamaç, kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Efsun ise yıllardır yaşadığı bu korkuyu ve kızının başına gelecek kötülükleri düşündükçe rahat edemez. Peki Efsun yıllar sonra Yamaç'a güvenebilecek mi?Çukur 120. bölüm full izle | Çukur son bölüm Show TV full izle...

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Yamaç Efsun'un normale dönmesi ve yan yana olmalarının tadını çıkarması için elinden geleni yapar. Ancak Yamaç, Efsun'u gerçekten kurtarabildi mi merak konusu oldu.

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Öte yandan Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü yaşanırken, düğüne Yamaç ve Cumali'nin gelmesi herkesi heyecanlandırır.

Tüm kardeşlerin tekrar bir araya gelmesi ve yüzlerinin gülüyor olması aralarındaki soğukluğun sona erecek mi sorusu akıllarda oluştu. Tüm bunların yanı sıra amca ve Yamaç'ın aralarında gerilimin giderek yükselmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.