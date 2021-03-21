Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç ile Vartolu karşı karşıya geliyor

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da dengeler yerinden oynuyor. Cumali amcanın yıllar sonra gelerek mahalleye babalık yapması ve yeni bir düzen kurması Yamaç ve ailesini rahatsız eder. Çektiği eziyetten sonra mahallesine dönen Yamaç, babasının emaneti olan Çukur'u kimseye bırakmamaya kararlıdır.

Geçtiğimiz bölüm amcanın işine taş koyan Yamaç, döndüğünü ve dengelerin değişeceğini amcaya gösterir. Amca bundan ek hoşnut değildir ve tarafında bulunan tek kişi Vartolu'yu uyarır, eğer Yamaç yaptıklarına devam ederse mahallenin huzuru için verdiği sözün arkasında durmayacağını dile getirir. Tam bu noktada iki kardeş Vartolu ve Yamaç karşı karşıya gelir. Yamaç ve Vartol'u tekrar mı düşman olacak?

Öte yandan Akın ve Celilsum'un Yamaç'ın dönmesiyle amcanın esiri olmaktan kurtulup tekrar istediği tarafa geçmeyi planlar. Peki Yamaç, tekrar mahallelinin güvenini kazanıp arkasına alabilecek mi?

İşte Çukur 121. bölüm fragmanı...