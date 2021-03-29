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  3. Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben o değirmenin suyunu keseceğim!"

Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben o değirmenin suyunu keseceğim!"

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son fragmanda Yamaç Koçovalı, herkesini karşısına almaya hazırdır. Gemileri yakan Yamaç, amca ve onun himayesinde olan herkese meydan okumaya başlar. İşte Çukur 122. bölüm fragmanı...

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Çukur, nefesleri kesecek 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Babasının emaneti olan mahallesi için he şeyi yapmaya hazır olan Yamaç Koçovalı, harekete geçer.

Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı! Ben o değirmenin suyunu keseceğim!

İlk olarak ise Aliço'nun evini vermeyen ve abisi Cumali'ye karşı gelenlerden hesap sorar.Yamaç bu işi gizli kapaklı yapmak yerine alışık olduğumuz şekilde arabasına kolonlarını bağlayarak mahalleye geri döndüğünü simgeler. 

Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı! Ben o değirmenin suyunu keseceğim!

Öte yandan aynı masada yer alan Meke ile Yamaç arasında geçen konuşma, mahallelinin eskiye dönmesi için bir ilk adım olacaktır. Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek. Peki bu savaşta Vartolu, babasının oğluna sırt çevirmeyi bırakacak mı?

Çukur 122. bölüm fragmanı yayınlandı! Ben o değirmenin suyunu keseceğim!

Bu sırada amca ise Vartolu'un oğlunun sünnet gecesinde Yamaç'ın işine engel olmasını halen hazmedemez ve cezasının kesileceğinden bahseder. Ancak Yamaç'a yanaşamayan amca, onun sevdiklerine yanaşarak canını acıtmayı tercih eder. Seçtiği kişi ise Efsun olur. Efsun'a kırmızı reçeteli ilacı temin eden kişiyi Yamaç öğrenecek mi?

İşte Çukur 122. bölüm fragmanı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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