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Çukur 123. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Çukur'un yeni bölümünde Yamaç ve Salih karşı karşıya geliyor. İşte Çukur 123. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle...

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Çukur, 123. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Yayınlanacak yeni bölümde iki kardeş arasında ipler iyice geriliyor.

Mahalleye geri dönen ve Cumali amcanın işlerine engel olan Yamaç, kurulan düzeni ast üst eder. Yamaç babasından kalan Çukur'u kimseye yar etmeye pek niyeti yoktur. 

ÇUKUR 123. BÖLÜM FULL İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Çukur 123. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç’ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu’nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.

Çukur 123. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar’dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek.

Çukur 123. bölüm full izle|Çukur son bölüm Show TV full izle

Mahallenin ortasında Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar heyecanı doruğa çıkarırken, Celasun'a kurulan kumpaz ise merak konusu oldu. Yamaç'ın tarafına geçen çukur Celasun ölecek mi?

ÇUKUR 123. BÖLÜM FRAGMANI

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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