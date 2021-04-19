Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da sona doğru ipler iyice gerilirken, Yamaç babasının oğlu Vartolu'dan beklemediği bir tuzak ile karşı karşıya gelir. Öte yandan tüm ailesini her şeye rağmen bir raya getirmek için çabalayan Yamaç annesi ile Efsun arasında kalır. İşte Çukur 125. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

Amca’nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu’nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun’la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun’un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek.

ÇUKUR 125. BÖLÜM CANLI İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Kulkan'ı bulduğunu Efsun'a söyleyen Yamaç, Efsun'u yerinde tutamaz. Mahallede Kulkan avına çıkan Efsun ve Yamaç intikamını alabilecek mi? Vurulan kişi kim?

Öte yandan Karaca’nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca’nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

Ayrıca Emmi'nin kahveyi basarak Cumali amcanın karşısına dikilmesi herkesi şaşırtırken, emminin elindeki kozun ne olduğu merak ediliyor...