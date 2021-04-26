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Çukur 126. bölüm full, tek parça izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Vartolu’nun son hamlesiyle silahları kaybeden Yamaç harekete geçecek. Peki Yamaç, amacına ulaşabilecek mi? İşte Çukur 126. bölüm full, tek parça izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

Çukur 126. bölüm full, tek parça izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Çukur'da bu akşam nefesler tutulacak. Dizinin yeni bölümünde Amca’nın emriyle Emmi’nin peşine düşen maskelinin saldırısı heyecanı doruğa çıkaracak. İşte Çukur 126. bölüm  full, tek parça izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

ÇUKUR 126. BÖLÜM  FULL, TEK PARÇA İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE

Çukur dizisinin 126.bölümünde zehirlenen Yasmin, ölümle burun buruna gelirken; Akın, Amca’yla yüzleşecek. Yasmin'n Karaca hakkında söyledikleri Akın'ın kafasını kurcalar ve bu başına gelenlerin nedenini sorgular. Öte yandan Yamaç, Emmi’nin başına gelenlerden sonra Çukur’a ağır bir ders verir.

ÇUKUR 126. BÖLÜM CANLI İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

ÇUKUR 126.BÖLÜM FULL İZLE

Çukur 126. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

 Amca, kuracağı yeni oyunla Vartolu ile Yamaç’ın arasındaki bütün ipleri kopartacak. İki kardeş birbirine düşman olurken amcanın ipini kipin çekeceği merak konusu oldu. 

Yamaç, sevdiklerini korumak için akıl dolu bir plan yaparken, bir kişiden daha intikamını alacak. Amca ise kurduğu tuzakla sürpriz bir ismin daha sonunu getirecek.

Çukur 126. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Çukur 126. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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