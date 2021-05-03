Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un yeni bölümünde emmi’nin ölümü, Çukur’da taşları yerinden oynatacak. Yamaç’ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç’la karşı karşıya gelecek. İşte Çukur 127. bölüm full, tek parça izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izle...

ÇUKUR 127. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM CANLI İZLE

Emmi’nin ölümü; Çukur’da taşları yerinden oynatacak. Yamaç’ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç’la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak.

ÇUKUR 127. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

ÇUKUR 127. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Koçovalılar, Emmi’nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun’un da desteğiyle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur’da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç’ın yapacağı hamle Çukur’da yeni bir dönüm noktası olacak.