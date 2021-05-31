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Çukur 130. bölüm full, tek parça izle | Çukur 130. bölüm canlı izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur bu akşam 130. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi başladığı günden itibaren kaçırmadan izleyenler için haberimizde izleme linklerine yer verdik. Çukur 130. bölüm full, tek parça izle | Çukur 130. bölüm canlı izle linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Çukur 130. bölüm full, tek parça izle | Çukur 130. bölüm canlı izle

Pazartesi akşamları izleyicileri Show TV ekranına kilitleyen dizi Çukur 130. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde Çukur 130. bölüm full, tek parça izle | Çukur 130. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ÇUKUR 130. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÇUKUR 130. BÖLÜM CANLI İZLE

Yamaç ve Efsun’un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar’ın, Çukur’u ele geçiren Şahram’la karşılaşması tansiyonu yükseltecek.Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca’nın Çukur’u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç’ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç’ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur’da kalanların Amca’ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur’u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç’ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR 130. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÇUKUR 130. BÖLÜM CANLI İZLE

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