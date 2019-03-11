Çukur 2.sezon 23. bölüm fragmanı| Çukur 22. bölüm izle | Show tv yayın akışı

Çukur 56. bölüm fragmanı yayınlanan yeni bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Günlerdir Çukur dizisinin sevenleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyordu. Peki Çukur'da bu akşam neler olacak? Çukur 2.sezon 23.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Çukur son bölüm izle | Show tv yayın akışı

ÇUKUR 23.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Çukur 23.bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından ekranlara gelecek. Peki Çukur'da 22.bölümde neler olacak?

ÇUKUR 56. BÖLÜM NELER OLACAK?

Çukur’da sular durulmuyor. En yakını olan Mahsun’la yolları ayrılan Çeto, tek başına Koçovalılar’dan intikam almaya çalışacak. Çeto’nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzular’a son darbeyi vurmak için kendi planını yapacak. Cumali’nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto’yu Koçovalılar karşısında zor durumda bırakacak. Baykal adının yeniden ortaya çıkması kafaları karıştıracak. Bu sırada Selim ve Sena, Mahsun’un geçmişiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacak. Akşın ile Celasun’un düğününün ardından Çukur’da sürpriz bir düğün gerçekleşecek. Geçmişte yaşanan büyük saldırının yaraları hala kapanmamışken bu düğünde yaşanacaklar ekran başındakilerde merak uyandıracak.

Cumali’nin “Çeto duydum seni de kesmişler zamanında geçmiş olsun ama biraz fazla kesmişler öyle mi?” sözleri herkeste şok etkisi yaratırken, Çeto’da ipler kopuyor. Koçovalılar, Cumali’nin düğününde gönüllerince eğlenirken, düğün olduğunu öğrenen Çeto harekete geçiyor. Silahların patladığı heyecan dolu tanıtımda Çeto ve Karakuzular düğünü basarken, yükselen çığlık sesleri gerilimi artırıyor

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

SURVIVOR ATAKAN ÇUKUR'DA MI OYNAYACAK? ÇUKUR DİZİSİNDE YENİ OYUNCU ATAKAN ARSLAN MI?

Survivor programıyla adını geniş kitlelere duyuran Atakan Arslan, YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri programına konuk oldu.



Atakan Arslan, “Survivor’dan önce eşim Serap ile spor salonunda tanıştık, çok fazla özel hayatım ile gündemde olmak istemediğim için ve ilişkimiz henüz çok yeni olduğundan dolayı, hayatımdaki insanların ilişkimi ekrandan öğrenmesini istemedim” dedi.

Survivor Arslan, hakkında çıkan Çukur dizisine oyuncu olarak girecek iddialarına da yanıt verdi.

Survivor Atakan Arslan, “Çukur dizisinin yapım ekibi ile görüşmeler yaptım, fakat onların süreci nasıl ilerliyor bilmiyorum, henüz kesin olarak geri dönüş almadım hala olabilir” dedi.

29 yaşındaki Arslan, daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde rol almıştı.

ÇUKUR 2.SEZON 22.BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.

YapımAy Yapım

YapımcıKerem Çatay, Pelin Diştaş Yaşaroğlu

YönetmenSinan Öztürk, Özgür Sevimli

SenaryoGökhan Horzum