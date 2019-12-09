Çukur 3. Sezon 13. Bölüm fragmanı! Çukur 80.Bbölüm fragmanı

Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki Çukur 3.sezon 13.bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde..

ÇUKUR 3.SEZON 13.BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sena: Dilan Çiçek Deniz

İdris: Ercan Kesal

Sultan: Perihan Savaş

Meliha: Şenay Gürler

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Çeto: Erkan Avcı

Mahsun: Berkay Ateş

Celasun: Kubilay Aka

Emmi: Kadir Çermik

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Ersoy: Mehmet Yılmaz Ak

Metin: Cem Uslu

Kemal: Uğur Yıldıran

Meke: Aytaç Uşun

Akşın: İlayda Alişan

Karaca: Ece Yaşar

Yıldız: Gökşen Ateş

Veysel: Halil Babür

Hatice: İpek Türktan

Deren: Beste Kanar

Lal Fındık: Ramin Nezir