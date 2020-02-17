Çukur 3. Sezon 22. Bölüm fragmanı! Çukur 89.bölüm fragmanı
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur dizisinin son bölümünün ardından yeni bölümü merak konusu oldu. 89. Bölümü bu akşam ekrana gelecek olan dizinin şimdiden 89. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Çukur yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Fragman yayınladı mı? İşte cevapları...
Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki Çukur 3. Sezon 22.Bölüm bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde..
ÇUKUR 3.SEZON 22.BÖLÜM FRAGMANI
Çukur dizisi 22 bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemizde olacaktır.
ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.
Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.
ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sena: Dilan Çiçek Deniz
İdris: Ercan Kesal
Sultan: Perihan Savaş
Meliha: Şenay Gürler
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Çeto: Erkan Avcı
Mahsun: Berkay Ateş
Celasun: Kubilay Aka
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Ersoy: Mehmet Yılmaz Ak
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Akşın: İlayda Alişan
Karaca: Ece Yaşar
Yıldız: Gökşen Ateş
Veysel: Halil Babür
Hatice: İpek Türktan
Deren: Beste Kanar
Lal Fındık: Ramin Nezir
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