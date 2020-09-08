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Çukur 4. sezon 2. bölüm (95. bölüm) fragmanı yayınlandı!

Çukur 4. sezon 2. bölüm (95. bölüm) fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni sezon 95. bölüm dün akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Nefes kesen yeni sezonun ilk bölümünün son sahnesi ise herkesi şok etti. Cumali Yamaç'ı vurdu. İşte 94. bölümde yaşananlar ve Çukur 4. sezon 2. bölüm (95. bölüm) fragmanı..

Çukur 4. sezon 2. bölüm (95. bölüm) fragmanı yayınlandı!

Çukur 4. sezon 2. bölüm (95. bölüm) fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Aras Bulut İynemli ve  Aras Bulut İynemli, Kubilay Aka ve Barış Arduç’un rol aldığı dizinin son bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşanmış dizinin hayranları yeni sezonu heyecanla beklemeye başlamıştı.Yeni bölüm dün akşam ekranlara geldi. Nefes kesen sahneleri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur'da son sahnede Yamaç vuruldu. Peki Yamaç öldü mü? İşte 94. bölümde yaşananlar ve Çukur 4. sezon 2. bölüm (95. bölüm) fragmanı..

ÇUKUR 4. SEZON 2. BÖLÜM (95. BÖLÜM) FRAGMANI

 

ÇUKUR 4. SEZON 1. BÖLÜM (94. BÖLÜM) FRAGMANI

Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenet’ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet’leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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