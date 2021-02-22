Çukur 4. sezon 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç, evine geri dönüyor!

Herkesin ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 25. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda evine dönen Yamaç'ı gören Sultan şaşkınlığını gizleyemezken Yamaç ise evinde gördüğü şeyleri garipser. Cumali'ye yapılanların Yamaç'ın başına gelmemesi için Yamaç'ı uyaran Sadiş, ona gitmesini söyler.