Çukur 4. sezon 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan Cumali amcaya rest çekiyor!

Herkesin ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 26. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda Çukur'da dolaşan Yamaç, Çukur'un yeni oluşumunu beğenmez ve amcaya rest çeker ve amcaya Çukur'u eski haline getireceğini söyler.