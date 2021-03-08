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  3. Çukur 4. sezon 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç, Sultan'a hesap soruyor!

Çukur 4. sezon 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç, Sultan'a hesap soruyor!

Herkesin ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 27. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda amcanın izni olmadan içeri alınmayan Yamaç, Cumali'nin arabasıyla içeri girer. Annesiyle yüzleşen Yamaç, yaşanılan durumun hesabını sorar.

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08 Mart 2021 Pazartesi 08:59
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