Çukur'un 4. Sezon 3. fragmanı ile ekranlara geldi. Heyecanla beklenen yeni sezona geri sayımın başladığı günlerde dizinin takipçileri Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. 94. bölümle yeniden izleyici ile buluşacak dizinin yeni fragmanında Cumali her şeyi öğreniyor ve Yamaç'a hesap soruyor. İşte Çukur 4. sezon 3. fragmanı izleme ekranı..

ÇUKUR 4. SEZON 3. FRAGMAN

Çukur'un 4. Sezon 3. fragmanında (94. Bölüm) Cumali ve Yamaç’ın, İdris’in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali’nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor. Yamaç’ın “Acılarıma son ver abi!” sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. “Yamaç Koçovalı’ya ne olacak?” sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.

Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.

SUNA YILDIZOĞLU ÇUKUR'DA

Çukur'un geniş oyuncu kadrosuna son olarak bir süredir televizyon projelerinden uzak olan ünlü isim Suna Yıldızoğlu dahil oldu. Dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

MUSTAFA AVKURAN YENİ SEZONDA ÇUKUR'DA

Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Baş rollerinde Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 4. Sezonunun 2020 Eylül ayında başlayacağı iddia edildi.