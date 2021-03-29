Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan mahalleye büyük geri dönüş!
Herkesin ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 30. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda Yamaç, arabasına hoparlör bağlayıp abisi Cumali'yi dövenlerden intikam almak için mahalleyi turladıktan sonra Aliço'nun evine gider. Burada herkesi döven Yamaç, amca Cumali ve Vartolu ile karşılaşır.
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29 Mart 2021 Pazartesi 08:50
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