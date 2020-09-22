Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'da nefesleri kesen son bölümde mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun'a sığındı. Nehir ise onları bir arada görünce hayatlarını tamamen etkileyecek bir karar aldı. Peki Çukur son bölümde neler yaşandı? İşte Çukur 4. sezon 4. bölüm fragmanı haberimizde...

ÇUKUR 4. SEZON 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

KARACA AZER'İ ÖLDÜRECEK Mİ?

Çukur 97. bölüm fragmanında Karaca, Azer'e silah doğrultarak İdris Koçovalı'nın ölümünden sorumlu olup olmadığını soruyor. Azer ise gözyaşları içinde "O zaman başkaydı, ben bilemedim" yanıtını veriyor. Karaca'nın Azer'i öldürüp öldürmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun'a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç'ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek.

Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık'ın hayatı aniden tehlikeye girecek. Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç'ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak.

Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç'ın yokluğunda Çukur'da taşlar yerinden oynayacak.

Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.