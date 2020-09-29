  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!

Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 5. bölüm fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cumali Erdenetlere karşı saldırıya geçerken Yamaç ise Erdenetler için hazırladığı planını gizli gizli işliyor. Yamaç'ın yazdığı defteri kardeşler arasında kim okuyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sena: Dilan Çiçek Deniz
İdris: Ercan Kesal 
Sultan: Perihan Savaş 
Meliha: Şenay Gürler
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan 
Cumali: Necip Memili
Çeto: Erkan Avcı
Mahsun: Berkay Ateş
Celasun: Kubilay Aka
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Ersoy: Mehmet Yılmaz Ak
Metin: Cem Uslu
Kemal: Uğur Yıldıran
Meke: Aytaç Uşun
Akşın: İlayda Alişan
Karaca: Ece Yaşar
Yıldız: Gökşen Ateş
Veysel: Halil Babür
Hatice: İpek Türktan
Deren: Beste Kanar

Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ve kızını kaybedecek mi?Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ve kızını kaybedecek mi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?

Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!

Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in elinden nasıl kurtulacak?Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in elinden nasıl kurtulacak?

 

29 Eylül 2020 Salı 08:58
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!
Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!
Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ve kızını kaybedecek mi?
Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ve kızını kaybedecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?
Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!
Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!
Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in elinden nasıl kurtulacak?
Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in elinden nasıl kurtulacak?
Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Obaya Ertuğrul Bey adım atıyor!
Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Obaya Ertuğrul Bey adım atıyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 166. Bölüm fragmanı yayınlandı | Çakırbeyli ailesinin acı kaybı!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 166. Bölüm fragmanı yayınlandı | Çakırbeyli ailesinin acı kaybı!
Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Adil Hoca'yı kurtarabilecek mi?
Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Adil Hoca'yı kurtarabilecek mi?
Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!
Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!
Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!
Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!